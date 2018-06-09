صحيفة إماراتية: السعودية فضحت تعنت قطر مع مواطنيها الراغبين بأداء الحج والعمرة

أبوظبى (أ ش أ)

قالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية "إن قطر لا تتوقف عن الصراخ وترديد الأكاذيب عبر كل قنوات التضليل التى تتوهم أنها ستساعدها فى خداع شعبها والآخرين لإقناعهم بصدق مواقفها، لكن الواقع دوما يلقن النظام القطرى الدروس المؤلمة واحدا تلو الآخر لأنك ببساطة لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت".

وأضافت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم السبت، تحت عنوان "قطر الواقع يفضح الأكاذيب" - أن السعودية فضحت تعنت النظام القطرى مع مواطنيه الراغبين فى أداء مناسك الحج والعمرة وكشفت كيف يحول النظام الحاكم بين القطريين وبين أحد أركان الإسلام الخمسة والشعائر المقدسة، مشيرة إلى أن آلة الدعاية المضللة التى يمولها ويديرها النظام القطرى كرست جهدها لترديد الأكاذيب ضد السعودية وحاولت النيل من الجهود العظيمة التى تقوم بها لخدمة الحرمين الشريفين وملايين المسلمين الذين يفدون إليها سنويا.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول :"ها هى المملكة تفتح ذراعيها لاستقبال الأشقاء القطريين بكل ترحاب لدى وصولهم لجدة لأداء شعائر العمرة فى الأيام الأخيرة من رمضان بما يدحض الدعاوى الكاذبة للنظام القطرى الذى يصر على مواصلة أكاذيبه وتخبطه وسياساته الرعناء التى طالت حتى المقدسات الإسلامية!".