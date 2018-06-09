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صحة غزة: إسرائيل تمارس الإرهاب المنظم تجاه الطواقم الطبية

السبت، 09 يونيو 2018 04:43 م
صحة غزة: إسرائيل تمارس الإرهاب المنظم تجاه الطواقم الطبية فلسطينى مصاب - أرشيفية
أ ش أ
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى تمارس الإرهاب المنظم بحق الطواقم الطبية فى قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الصحة، فى تصريح اليوم السبت، إن استشهاد اثنين من الطواقم الطبية وإصابة 230 بجروح مختلفة وإختناق بالغاز وتضرر 40 سيارة إسعاف خلال الفعاليات السلمية لمسيرة العودة الكبرى يمثل جانبا من الإرهاب المنظم الذى تمارسه قوات الإحتلال الإسرائيلى بحق الطواقم الطبية.

وشدد على أن الطواقم الطبية تصر على المضى قدما بواجبها الانسانى والمهنى مع أبناء شعبها رغم المخاطر والإستهداف المركز لها وعدم توفر الحماية الدولية الكاملة لتحركاتها وعملها فى النقاط الطبية شرق قطاع غزة.

 


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