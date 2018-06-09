صحة الإسكندرية: 10 حالات اختناق فى مصنع أغذية ببرج العرب بسبب غاز الأمونيا

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، عن ارتفاع عدد المصابين بحالات المصابين باختناق بأحد مصانع المواد الغذائية بالمدينة الصناعية ببرج العرب إلى 10 حالات.

وأشارت الدكتورة ميرفت السيد المتحدث الإعلامى لمديرية الصحة بالإسكندرية، إلى أنه تم إسعاف 8 حالات بجوار المصنع، ونقل 2 آخرين إلى مستشفى برج العرب، مؤكدًا أن حالات الاختناق جاءت بسبب استنشاق غاز الأمونيا المنبعث نتيجة نشوب حريق، وأنه لا إصابات بسبب الحريق.

من جهة أخرى، أكدت مديرية الصحة بالإسكندرية توفير جميع المستلزمات، ورفع درجة الطوارئ بمستشفى العامرية وبرج العرب ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال حالات المصابين.

وأكدت فى تصريحات صحفية، أن جميع المستشفيات على أتم استعداد لاستقبال الحالات.