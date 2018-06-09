video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 09:27 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

صحة الإسكندرية: 10 حالات اختناق فى مصنع أغذية ببرج العرب بسبب غاز الأمونيا

السبت، 09 يونيو 2018 08:36 م
صحة الإسكندرية: 10 حالات اختناق فى مصنع أغذية ببرج العرب بسبب غاز الأمونيا مصنع أمونيا
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، عن ارتفاع عدد المصابين بحالات المصابين باختناق بأحد مصانع المواد الغذائية بالمدينة الصناعية ببرج العرب إلى 10 حالات.

 

وأشارت الدكتورة ميرفت السيد المتحدث الإعلامى لمديرية الصحة بالإسكندرية، إلى أنه تم إسعاف 8 حالات بجوار المصنع، ونقل 2 آخرين إلى مستشفى برج العرب، مؤكدًا أن حالات الاختناق جاءت بسبب استنشاق غاز الأمونيا المنبعث نتيجة نشوب حريق، وأنه لا إصابات بسبب الحريق.

 

من جهة أخرى، أكدت مديرية الصحة بالإسكندرية توفير جميع المستلزمات، ورفع درجة  الطوارئ بمستشفى العامرية وبرج العرب ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال حالات المصابين.

 

وأكدت فى تصريحات صحفية، أن جميع المستشفيات على أتم استعداد لاستقبال الحالات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على خطة مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية خلال أيام عيد الفطر المبارك

صحة الاسكندرية

اخبار الاسكندرية

اخبار محافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة