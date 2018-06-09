شاهد في دقيقة.. السيسي يلتقي أعضاء بعثة المنتخب الوطني المشاركة في كأس العالم

إعداد- محمد فزاع

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أعضاء بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، وذلك بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وأعرب الرئيس السيسي خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لمنتخب كرة القدم الوطني في بطولة كأس العالم، مؤكدًا ثقته الكاملة في إدراك بعثة المنتخب الوطني لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مطالبًا جميع أفراد البعثة ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لمنتخبه الوطني بكل الاحترام والتقدير.