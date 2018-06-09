س و ج.. كيف تحتل الجامعات المصرية مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية

توجهت الأنظار مؤخرا إلى التصنيفات الدولية للجامعات، هنا يرصد "اليوم السابع"، من خلال خدمته س و ج، ملامح بيئة الجامعات المصرية ومراكزها من هذه التصنيفات، وكيفية التقدم بهذه المراكز لتحتل هذه الجامعات مراكز أكثر تقدما فيما بعد.

هل هناك طفرة بالفعل فى بيئة البحث العلمى فى مصر؟

الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى، أكد أن البيئة البحثية فى مصر تشهد حالياً نهضة، وسط توقع للمزيد فى مجال الابتكارات والاستفادة من المخرجات البحثية وبالأخص بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ما أبرز المعايير التى يتم تصنيف الجامعات عليها بالتصنيفات الدولية ؟

هناك العديد من المعايير منها عدد الأبحاث العلمية المنشورة فى مجلات ذات معامل تأثير قوى، وكذلك عدد الأساتذة مقارنة بعدد طلاب الجامعة، والتدريس (البيئة التعليمية) والبحث العلمى (الحجم والدخل والسمعة) والاستشهادات (تأثير البحوث) والدخل من الصناعة (نقل المعرفة).

ما جهود التعليم العالى لتحسين تصنيفات الجامعات المصرية دوليا ؟

لجنة المجلس الأعلى للجامعات لمساعدة الجامعات على تحسين التصنيف الدولى للجامعات.خطة استراتيجة للتقدم فى التصنيف للجامعات والمراكزتوحيد أسم الجامعة فى البحوث العلمية المنشورة باسمها.

ما أكبر عقبة تواجه الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية؟

كثرة الطلاب بالجامعة الواحدة ويتم التغلب على هذا من خلال التفوق فى المعايير الأخرى.

كم عدد التصنيفات الدولية للجامعات ؟

هناك ما يقرب من 19 تصنيف دولى للجامعات.