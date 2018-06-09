سقوط 3 متهمين بحوزتهم حشيش وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة، بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "احمد.ه.م" 25 عاما، عاطل، ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته 60 قرص مخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ا.م" 31 عاما عاطل، ومقيم الشهداء بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 100 جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "حسين.م.ح" 34 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق، بحوزته 3 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 9 كيلو جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.