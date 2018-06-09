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سفير مصر ببلجراد يطلع بطريرك صربيا على جهود إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة

السبت، 09 يونيو 2018 01:51 م
سفير مصر ببلجراد يطلع بطريرك صربيا على جهود إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة سفير مصر ببلجراد و البطريرك الصربى
كتب أحمد جمعة
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التقى السفير عمرو الجويلى سفير مصر فى بلجراد البطريرك الصربى"إيريني Irinej" رئيس أساقفةPec  مطران Belgrade-Karlovci  بهدف تناول سبل تعزيز التقارب بين شعبيّ البلدين استناداً إلى البعد الثقافى والدينى.

 

ودعا السفير المصرى خلال المقابلة، المواطنين الصرب إلى زيارة مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر والأديرة المصرية القديمة القريبة من المنتجعات الشاطئية التى تحظى بشعبية كبيرة لدى السائحين الصرب، مثل دير "القديس أنطونيوس" (القريب من الغردقة) وهو الأقدم فى العالم.

 

وأبرز سفير مصر فى بلجراد أنه جارى بحث عدة أنشطة مثل إقامة معرض للأيقونات لعدد من فنانى قسم الفن بمعهد الدراسات القبطية لإبراز أوجه التشابه مع الفن الصربى النظير، الذى يحتل المكانة المركزية فى الموروث الثقافى المجتمعى فى صربيا.

 

من جانبه، عبّر البطريرك الصربى "إيريني Irinej" عن تقديره للعلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وصربيا، مبدياً ترحيباً كبيراً بتلك الأفكار التى سيتم عرضها على المجمع الأرثودوكسى الصربى للترويج لها ضمن تدفق المواطنين الصرب إلى مصر، معرباً عن تطلعه للتعرف أكثر على الموروث القبطى المصرى بما فى ذلك من خلال الزيارات المتبادلة.

 


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