سعر اليورو اليوم السبت 9-6-2018 واستقرار العملة الاوروبية

كتبت- دانه الحديدى

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت الموافق 9-6-2018، ثانى أيام العطلة الأسبوعية للبنوك، على ختام تعاملات الخميس الماضى، والتى أغلقت على ارتفاع واضح بيع اليورو بمختلف البنوك العاملة فى مصر مسجلا فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى، 20.95 جنيه للشراء، و 21.19 جنيها للبيع.

ووفقاً لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات اليوم، والتى جائت كالتالى..

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.96 جنيه للشراء

21.12 جنيه للبيع



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.95 جنيه للشراء

21.19 جنيه للبيع



سعر اليورو فى بنك مصر

20.95 جنيه للشراء

21.15 جنيه للبيع



سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.96 جنيه للشراء

21.15 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.96 جنيه للشراء

21.20 جنيه للبيع



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.95 جنيه للشراء

21.12 جنيه للبيع