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زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب ولايتى أوكلاهوما وكانساس الأمريكيتين

السبت، 09 يونيو 2018 10:28 م
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب ولايتى أوكلاهوما وكانساس الأمريكيتين مقياس ريختر
(أ ش أ)
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ضرب اليوم السبت، زلزال بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر أجزاء من ولايتى أوكلاهوما وكانساس الأمريكيتين، فيما لم ترد تقارير فورية بشأن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية عن هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية قولها إن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 100 ميل شمال غربى (أوكلاهوما سيتي) وعلى عمق 5 ميل.

تجدر الإشارة إلى أن آلاف الهزات الأرضية التى تم تسجيلها فى ولاية أوكلاهوما خلال السنوات الأخيرة تم ربطها بأعمال حقن مياه الصرف الناجمة عن إنتاج النفط والغاز الطبيعى تحت الأرض.

 


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