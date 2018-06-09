video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 10:59 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

زعيما روسيا والصين يتفقان على تعزيز تنمية العلاقات الثنائية

السبت، 09 يونيو 2018 08:37 ص
زعيما روسيا والصين يتفقان على تعزيز تنمية العلاقات الثنائية الرئيس الروسى ونظيره الصينى
بكين (أ ش أ)
إضافة تعليق

اتفق الرئيس الصينى شئ جين بينج ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، على تعزيز تنمية العلاقات الصينية - الروسية على نحو أكبر والارتقاء بها إلى مستوى أعلى.

وتوصل الزعيمان إلى هذا التوافق خلال محادثات جرت بينهما فى بكين، أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

ويقوم بوتين بزيارة دولة إلى الصين حاليا، كما سيحضر قمة منظمة شانغهاى للتعاون فى دورتها الـ18 فى مدينة تشينجداو الساحلية بشرقى الصين.

كما اتفق جين بينج وبوتين على أن الصين وروسيا ينبغى عليهما الالتزام بمفهوم الصداقة الأبدية وروح التنسيق الاستراتيجى وتوسيع التعاون وتعميقه فى كافة المجالات.

ووصف الرئيس الصينى شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا بأنها "ناضجة ومستقرة وصلبة".

وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا وبذل جهود متواصلة لترسيخ ثقة متبادلة رفيعة المستوى وتوسيع التعاون فى شتى المجالات وتعميق التبادلات الشعبية والتعلم المتبادل وتعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد الدولى ونقل مفهوم الصداقة الأبدية من جيل إلى جيل، ومواصلة إثراء معنى استراتيجية التنسيق بين الدولتين، فضلا عن المضى قدما وتجديد العلاقات الثنائية يوما بعد يوم لتحقيق المنفعة لشعبى البلدين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميركل تربط عودة روسيا لمجموعة السبع بتحقيق تقدّم لحل أزمة أوكرانيا

الرئيس الشرفى لكوريا الشمالية يحضر الحفل الافتتاحى لكأس العالم فى روسيا

روسيا

الصين

اخبار روسيا

اخبار الصين

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

أمير كرارة: لم نستقر على جزء ثالث من "كلبش" ونجاح الثانى يعود للتغيير

أمير كرارة: لم نستقر على جزء ثالث من "كلبش" ونجاح الثانى يعود للتغيير

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد .. حلاقة عصام الحضرى قبل المشاركة فى كأس العالم

شاهد .. حلاقة عصام الحضرى قبل المشاركة فى كأس العالم

طن الذرة يسجل انخفاضا جديدا ويصل 3860 جنيها والوطنية لمنتجات الذرة كلمة السر

طن الذرة يسجل انخفاضا جديدا ويصل 3860 جنيها والوطنية لمنتجات الذرة كلمة السر

استشهاد 127 فلسطينيا وإصابة 14700 برصاص الاحتلال منذ نهاية مارس الماضى

استشهاد 127 فلسطينيا وإصابة 14700 برصاص الاحتلال منذ نهاية مارس الماضى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة