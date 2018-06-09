زعيما روسيا والصين يتفقان على تعزيز تنمية العلاقات الثنائية

بكين (أ ش أ)

اتفق الرئيس الصينى شئ جين بينج ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، على تعزيز تنمية العلاقات الصينية - الروسية على نحو أكبر والارتقاء بها إلى مستوى أعلى.

وتوصل الزعيمان إلى هذا التوافق خلال محادثات جرت بينهما فى بكين، أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

ويقوم بوتين بزيارة دولة إلى الصين حاليا، كما سيحضر قمة منظمة شانغهاى للتعاون فى دورتها الـ18 فى مدينة تشينجداو الساحلية بشرقى الصين.

كما اتفق جين بينج وبوتين على أن الصين وروسيا ينبغى عليهما الالتزام بمفهوم الصداقة الأبدية وروح التنسيق الاستراتيجى وتوسيع التعاون وتعميقه فى كافة المجالات.

ووصف الرئيس الصينى شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا بأنها "ناضجة ومستقرة وصلبة".

وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا وبذل جهود متواصلة لترسيخ ثقة متبادلة رفيعة المستوى وتوسيع التعاون فى شتى المجالات وتعميق التبادلات الشعبية والتعلم المتبادل وتعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد الدولى ونقل مفهوم الصداقة الأبدية من جيل إلى جيل، ومواصلة إثراء معنى استراتيجية التنسيق بين الدولتين، فضلا عن المضى قدما وتجديد العلاقات الثنائية يوما بعد يوم لتحقيق المنفعة لشعبى البلدين.