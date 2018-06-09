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رواد فضاء يهدون بابا الفاتيكان بدلة بابوية بوشاح أبيض مميز

السبت، 09 يونيو 2018 10:40 ص
رواد فضاء يهدون بابا الفاتيكان بدلة بابوية بوشاح أبيض مميز بابا الفاتيكان
رويترز
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 أهدى رواد فضاء من محطة الفضاء الدولية البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بدلة فضاء زرقاء صنعت خصيصا له وتحمل اسمه ولها وشاح بابوى أبيض لتمييزه عن غيره ممن يزورون العالم الخارجى.

وقال رائد الفضاء الإيطالى باولو نيسبولى للبابا خلال اجتماع فى الفاتيكان أمس الجمعة حضره أيضا أربعة رواد من محطة الفضاء الدولية وهم ثلاثة أمريكيين وروسى "فكرنا فى صنع بدلة فضاء لك مثل تلك الخاصة بنا"، ورد البابا البالغ من العمر 81 عاما مازحا "حسنا تولوا أنتم التخطيط لرحلتى".

وقال نيسبولى إن البدلة تشبه تلك الخاصة بهم تماما ومصنوعة من نفس المادة. وتحمل البدلة الاسم الحقيقى للبابا وهو خورخى بيرجوجليو وعلم الأرجنتين مسقط رأسه.

وأضاف رائد الفضاء الإيطالى "واستقر رأينا على هذه البدلة لكن بما أنك البابا والبابا له زى خاص به صنعنا لها وشاحا".

وكان نيسبولى من رواد الفضاء الذين كانوا فى محطة الفضاء الدولية العام الماضى عندما أجرى البابا مكالمة بالفيديو معهم من الفاتيكان استمرت 20 دقيقة.

وقال البابا لرواد الفضاء فى تلك المكالمة إن الأرض هشة حتى أنها يمكن أن تدمر نفسها بنفسها وإنهم يحظون بنعمة رؤية الكوكب "بعينى الرب".

 

 


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