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رئيس جامعة القاهرة: إعادة تشكيل الوعى المصرى تبدأ بتغيير أفكار الناس

السبت، 09 يونيو 2018 12:45 م
رئيس جامعة القاهرة: إعادة تشكيل الوعى المصرى تبدأ بتغيير أفكار الناس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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حل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ضيفا على برنامج "ملفات على مكتب الرئيس"، الذى تقدمه الإعلامية الدكتورة منال العارف على إذاعة صوت العرب، ودار الحوار حول الملفات والقضايا التنموية بمصر والوطن العربى، وإعادة تشكيل الوعى المصرى.

 

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال حواره، إن إعادة تشكيل الوعى المصرى، مسألة بالغة الأهمية لأن مصر لن تتقدم بالزراعة والصناعة والتقدم التنموى فقط، بل لا بد من تغيير أفكار الناس، قائلا: "طرحنا مشروع فى جامعة القاهرة، يتعلق بتغيير طرق التفكير لدى الطلاب، ومن ثم تغيير طرق التفكير عند المصريين، لأن طريقة التفكير هى التى تحدد كل شىء.

 

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن إعادة تشكيل الوعى لن تكون بتأسيس خطاب دينى جديد فقط، ولكن بتأسيس خطاب ثقافى جديد، وفنى جديد، وعلمى جديد، مضيفا: "نحن بحاجة إلى عمل مراجعة للوعى كله، والوعى أعلى من الفكر، فهو البوتقة التى تضم العلم، والفكر، والثقاقة، والفن، والتعليم، والرياضة".

 

وأوضح عثمان الخشت، أن تشكيل الوعى لا يمكن تنفيذه من خلال تشكيل لجان حكومية، بل من خلال نخبة من المفكرين وقادة الرأى والبحث العلمى، قائلا: "أنا أؤمن بمبادرات المفكرين، فى هذا الإطار، وبالتالى مبادرات الجامعات، وجامعة القاهرة بأساتذتها ومفكريها وطلابها قادرين على إحداث التغيير".

 

وأضاف عثمان الخشت، فى حواره بإذاعة صوت العرب، أن الوعى لن يتغير بدون تغيير الخطاب الإعلامى، مشيرا إلى أن قادة الرأى فى الإعلام، يملكون التأثير فى تفكير الناس، فإذا لم يتم تغيير الخطاب الإعلامى لن يتغير شىء.

 


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