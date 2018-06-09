رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات وكنترولات فرع البنات..ويؤكد على ضرورة استمرار العمل لاعتماد النتيجة مبكرا

كتب لؤى على

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر صباح اليوم السبت، لجان امتحانات وكنترولات فرع البنات بالجامعة؛ حيث شملت جولة اليوم زيارة كليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة والدراسات الإنسانية والعلوم.

وشدد رئيس الجامعة خلال جولته على ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لسير لجان الامتحانات ولوائح العمل داخل الكنترولات والعمل المستمر لأجل الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد النتيجة مبكرا لطمأنة الطلاب.

كما تفقد المحرصاوى سير العمل ببوابة الطالبات داخل حرم فرع البنات، للتأكد من انتهاء المراحل المتفق عليها فى مواعيدها ومتابعة جودة أداء هذا المنشأ بالاستعانة بمتخصصين من الجامعة.