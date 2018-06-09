رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف يعلن عزمه الترشح فى الانتخابات العامة

إسلام آباد (أ ش أ)

أعلن رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف عزمه الترشح فى الانتخابات العامة المقرر إجراؤها فى 25 من يوليو المقبل .

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت، أن حزب مشرف أعلن اليوم أنه سيشارك فى التصويت من بلدة "شيترال" الواقعة شمالى البلاد.

وتأتى الخطوة بعد أن سمحت المحكمة العليا فى باكستان بعودة مشرف بشكل مشروط من دبى حيث يعيش فى منفاه الاختيارى لتجنب الاعتقال فى تهم جنائية .

وكان مشرف قد تولى مقاليد السلطة فى عام 1999 بعد الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

يذكر أنه فى عام 2008، أجبر برويز مشرف على الاستقالة بعد وصول حزب رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو إلى السلطة.