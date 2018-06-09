video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 12:25 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف يعلن عزمه الترشح فى الانتخابات العامة

السبت، 09 يونيو 2018 12:23 م
رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف يعلن عزمه الترشح فى الانتخابات العامة رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف
إسلام آباد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف عزمه الترشح فى الانتخابات العامة المقرر إجراؤها فى 25 من يوليو المقبل .

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت، أن حزب مشرف أعلن اليوم أنه سيشارك فى التصويت من بلدة "شيترال" الواقعة شمالى البلاد.

وتأتى الخطوة بعد أن سمحت المحكمة العليا فى باكستان بعودة مشرف بشكل مشروط من دبى حيث يعيش فى منفاه الاختيارى لتجنب الاعتقال فى تهم جنائية .

وكان مشرف قد تولى مقاليد السلطة فى عام 1999 بعد الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

يذكر أنه فى عام 2008، أجبر برويز مشرف على الاستقالة بعد وصول حزب رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو إلى السلطة.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

باكستان ترغب فى عودة ناجحة لقوات التحالف الدولى من أفغانستان

مصرع 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى اندلاع النيران بحافلة شمال غرب باكستان

مقتل 3 من أفراد الشرطة فى هجوم لـ"داعش" بجنوب غرب باكستان

باكستان

اخبار باكستان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على موعد إقرار قانونى التصالح فى المخالفات والبناء الموحد

تعرف على موعد إقرار قانونى التصالح فى المخالفات والبناء الموحد

"الرياض وأبو ظبى إيد واحدة".. الإمارات والسعودية تعلنان عن رؤية مشتركة للتكامل اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا.. الملك سلمان يبحث مع الشيخ محمد بن زايد تعزيز التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"الرياض وأبو ظبى إيد واحدة".. الإمارات والسعودية تعلنان عن رؤية مشتركة للتكامل اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا.. الملك سلمان يبحث مع الشيخ محمد بن زايد تعزيز التعاون الاستراتيجى بين البلدين

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة