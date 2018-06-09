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رئيس امتحانات الثانوية العامة: صفحات الغش تبتز أولياء الأمور للحصول على أموال

السبت، 09 يونيو 2018 05:16 م
رئيس امتحانات الثانوية العامة: صفحات الغش تبتز أولياء الأمور للحصول على أموال الدكتور رضا حجازى
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع ورئيس عام الامتحانات، إن صفحات الغش تبتز أولياء الأمور نظير الحصول على أموال، مطالبًا الجميع بالتصدى لها سواء من طلاب أو أولياء أمور، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بكل طاقتها من أجل القضاء على تلك الصفحات وإغلاقها بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

 

وفى السياق نفسه، لم تخل الامتحانات من الممارسات غير الأخلاقية من صفحات الغش، حيث استطاعت تلك الصفحات أن تنفذ خطتها فى الغش الإلكترونى، ونشرت تلك الصفحات أجزاء من الأسئلة من كراسة البوكليت فى مواد اللغة العربية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء واللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية على مواقع التواصل وأيضًا جروبات الواتس آب بعد انطلاق الامتحانات فى التاسعة صباحًا.

 

وأكد الدكتور رضا حجازى، فى تصريحات له، أنه رغم نشر أجزاء من الأسئلة على مواقع الغش، إلا أن الوزارة استطاعت ضبط الغشاشين وأحالتهم إلى النيابة العامة، كما أن ضبط حالات الغش كان فى وقت قياسى لم يتجاوز الدقائق بعد نشر الأسئلة على مواقع الغش.

 

وأوضح رئيس الامتحانات، أنه منذ بدء الامتحانات وحتى الآن لم نشهد أى حالات تسريب على الإطلاق وهذا إنجاز كبير للوزارة، قائلاً: عصر التسريب انتهى ولم يعود مرة أخرى، وتم إغلاق مواقع كثيرة تروج للغش سواء على فيس بوك أو جروبات على واتس آب.

 

وأشار رئيس الامتحانات، إلى أن الامتحانات شهدت فى الأسبوع الأول لها بعض الوقائع وتم تلاشيها؛ منها تأخر وصول بعض أوراق الأسئلة إلى الطلاب فى موعدها، إضافة إلى تغيير عدد من رؤساء اللجان والمراقبين لتقصيرهم فى العمل، مؤكدًا أن ما يقال أو يتم ترديده عن تسريب أى أسئلة قبل بدء اللجنة غير صحيح على الإطلاق ويجب على الطلاب عدم تصديق ما تروج له الصفحات، مشيرًا إلى أن أى طالب يحاول الغش يخسر وقته ومجهوده بلا فائدة حقيقة.


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