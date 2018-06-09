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ديلى بيست: اختراق البريد الإلكترونى لكبير موظفى البيت الأبيض

السبت، 09 يونيو 2018 05:13 م
ديلى بيست: اختراق البريد الإلكترونى لكبير موظفى البيت الأبيض جون كيلى
كتبت: إنجى مجدى
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ذكر موقع "ديلى بيست" الأمريكى، أن البريد الإلكترونى الشخصى الخاص بجون كيرى، كبير موظفى البيت الأبيض، تعرض للاختراق.

وأوضح الموقع الإخبارى، السبت، أن كيلى بعث خطاب داخلى: "لقد تعرض أحد حساباتى فى الآونة الأخيرة للقرصنة عبر الإنترنت، لذا أوجه الموظفين للحد من استخدام البريد الإلكترونى لإحباط التسريبات والمحاولات العامة للحصول على المعلومات من خلال قانون حرية المعلومات".

وتؤكد رسالة البريد الإلكترونى تقرير نشرته صحيفة بولتيكو فى  أكتوبر 2017 أفاد بأن مسؤولى البيت الأبيض يعتقدون أن هاتف كيلى الشخصى قد تم اختراقه في نهاية عام 2016، قبل وقت قصير من تولى إدارة الرئيس دونالد ترامب السلطة.

 وبحسب ما ورد أخبرت وكالة الأمن القومى موظفى البيت الأبيض العام الماضى بتجنب استخدام حسابات البريد الإلكترونى الشخصية والهواتف المحمولة وتفترض أن حساباتهم وأجهزتهم قد تم اختراقها بالفعل من قبل أجهزة مخابرات أجنبية معادية، وأخبر هوب هيكس، مدير الاتصالات السابق فى البيت الأبيض، لجنة المخابرات بمجلس النواب أنه تم اختراق حساب البريد الإلكترونى الخاص به.


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