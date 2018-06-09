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دراسة أوروبية: انتشار الكوكايين فى بريطانيا يفوق أى دولة أخرى

السبت، 09 يونيو 2018 10:51 ص
دراسة أوروبية: انتشار الكوكايين فى بريطانيا يفوق أى دولة أخرى الكوكايين
لندن ( أ ش أ )
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كشفت دراسة لمركز مراقبة الإدمان والمخدرات الأوروبى، أن انتشار مخدرات الكوكايين فى بريطانيا، يفوق أى دولة أخرى، مما يجعلها عاصمة الكوكايين الأوروبية .

وأفاد التقرير - وفقا لقناة  سكاى نيوز الإخبارية اليوم السبت، أن بريطانيا تشهد النسبة الأعلى من المدمنين على الكوكايين، كما تشهد أعلى نسبة وفاة بسبب الجرعات الزائدة من المخدرات.

وأضاف أن 4% ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و34 عاما تعاطوا الكوكايين العام الماضي، فيما دخن 11.5% الحشيش ، مشيرا إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين أدخلوا للعلاج من إدمان الكوكايين بين 2014 و2016 بنسبة 20 % .

 


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