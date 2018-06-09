video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 04:26 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

خالد حنفى: خطة للقطاع الخاص لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالعالم العربى

السبت، 09 يونيو 2018 03:16 م
خالد حنفى: خطة للقطاع الخاص لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالعالم العربى الدكتور خالد حنفى الأمين العام لاتحاد الغرف العربية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أعلن الاتحاد العام  للغرف العربية عن إعداد مذكرة تتضمن خطة لقيام القطاع الخاص العربى فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فى العالم العربى.

 

وأكد الدكتور خالد حنفى، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية فى تصريحات اليوم، السبت، أن الخطة تتضمن مشاركة فعالة للقطاع الخاص فى الاستثمار فى البنية التحتية وأساليب التصنيع المراعية للبيئة والأقل استهلاكا للطاقة والأقل تكلفة على المستهلكين وبشراكة وتعاون مع الحكومات العربية وأن تقوم الحكومات بوضع السياسات الوطنية والعربية المشتركة المناسبة وتهيئة البيئة الاقتصادية التى تسهل الأمور أمام القطاع الخاص للانخراط العملى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وأضاف الدكتور خالد حنفى، أن المذكرة تتضمن ضرورة قيام الحكومات العربية بإقرار قوانين عصرية للشراكة تكون واضحة وشفافة من حيث تصميم وتنفيذ المشروعات ليشعر المستثمر أن عملية الاستثمار سليمة وعادلة وتتضمن مصالح الجميع، مشيرا إلى أن كلا من مصر والأردن والكويت ولبنان قد أقرت قوانين حديثة للشراكة وأن على باقى الدول العربية أن تحذوا حذوهم.

 

وأشار الى ضرورة اختيار مشروعات الشراكة، بمهنية وحرفية عالية دون تدخل السياسة فى هذا المسار، وأن تقوم البنوك والشركات المالية بتطوير خبرات تمويل مشروعات الشراكة نظرا للخبرات، التى يحتاجها هذا النوع من الاستثمار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر استعدادات تموين القاهرة لعيد الفطر المبارك

"التموين" تضبط 30 طن سكر مجهولة المصدر داخل مخازن بالقاهرة

تعرف على تعليمات محافظ دمياط لمديرية التموين خلال أيام عيد الفطر المبارك

الغرف العربية

خالد حنفي

القطاع الخاص

التنمية المستدامة

العام العربي




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة