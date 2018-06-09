حى العجوزة: رئيس الزمالك يبنى سور النادى النهرى بالقوة وبمخالفة القانون

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء جمال الشبكشى رئيس حى العجوزة، أن رئيس نادى الزمالك يبنى الآن سور النادى النهرى بالقوة وبالمخالفة للقانون، بمعاونة عدد كبير من العمال لمنع الحى من وقف البناء المخالف.

وأضاف رئيس حى العجوزة فى تصريحات صحفية، أنه يقف الآن أمام النادى النهرى، ولم يتمكن من وقف المخالفة التى يتم تنفيذها.

وأوضح الشبكشى أن هناك حشدا جماهيريا أمام النادى الآن، وانه حاول التواصل مع الأمن لتوفير قوة أمنية كغطاء أمنى لوقف المخالفة ولكن لم يتم حتى الآن توفيرها.