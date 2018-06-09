حى العجوزة: رئيس الزمالك يبنى سور النادى النهرى بالقوة وبمخالفة القانون

أكد اللواء جمال الشبكشى رئيس حى العجوزة، أن رئيس نادى الزمالك يبنى الآن سور النادى النهرى بالقوة وبالمخالفة للقانون، بمعاونة عدد كبير من العمال لمنع الحى من وقف البناء المخالف.
وأضاف رئيس حى العجوزة فى تصريحات صحفية، أنه يقف الآن أمام النادى النهرى، ولم يتمكن من وقف المخالفة التى يتم تنفيذها.
وأوضح الشبكشى أن هناك حشدا جماهيريا أمام النادى الآن، وانه حاول التواصل مع الأمن لتوفير قوة أمنية كغطاء أمنى لوقف المخالفة ولكن لم يتم حتى الآن توفيرها.
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بواسطة:
د. غالى
أليس فيكم رجل رشيد
ما هذه العربدة ؟ إن التعامل مع الحكومة بالقوة وفرض الأمر الواقع ليس له إلا مدلول واحد وهو أن هذا الشخص أقوى من الحكومة وأجهزتها وأن هذا الشخص على ثقة أن أحدا لن يفعل معه شيئا..والتفكير فى الأسباب مضيعة للوقت فهذا واقع نلمسه باستمرار ..
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بواسطة:
مشمش 👀
مرتضى دوله داخل دوله.....
😎..هل البلطجه اقوى من الدوله ..👀