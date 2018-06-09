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حبس عاطلين يفرضان الإتاوات على سائقى موقف 15 مايو تحت تهديد السلاح

السبت، 09 يونيو 2018 11:10 ص
حبس عاطلين يفرضان الإتاوات على سائقى موقف 15 مايو تحت تهديد السلاح حبس - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بفرض الإتاوات على سائقى موقف 15 مايو تحت تهديد السلاح.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حلوان من القبض على كل من "م.ش" 22 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما "خطف شخص"، و"إ.م" 20 سنة عاطل، لممارستهما أعمال البلطجة وفرض السيطرة على السائقين بموقف سرفيس 15 مايو، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية "إتاوات" دون وجه حق تحت تهديد أسلحة نارية وبيضاء بحوزتهما.

ومن خلال الأكمنة تمكن النقيب أحمد ماضى معاون مباحث القسم، من ضبطهما، وبحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش عيار 16 مم، وطلقتين من ذات العيار، وسلاح أبيض "سنجة كبيرة الحجم"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد فرض السيطرة، وجمع الإتاوات من السائقين بالموقف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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القبض على عاطلين يفرضان الإتاوات على سائقى موقف 15 مايو تحت تهديد الأسلحة

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