حبس جزار لنشره صور زوجته الخاصة على "الفيس بوك" بالمرج

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، بحبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بنشر صور زوجته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

كانت النيابة قد استمعت لأقوال المتهم، الذى أكد أنه يريد الرجوع لزوجتة وأنه يحبها ولم يقصد التشهير بها، وأنها اختلط عليها الأمر فى موضوع نشر الصور، لافتا إلى أنه ذهب لابنه للتحدث معه في محاولة إقناع والدته للرجوع إليه مرة أخرى، حيث كان يقوم بعرض الصور على ابنه الصغير ليستعطفه فقط، ولم يكن يقصد أبدا أن يرى أحد من أصدقائه صور والدته.

كشفت التحقيقات، أن البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من "أمل.أ" 40 عاما " ربة منزل"، تتهم فيه زوجها " حسين.ع" بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك، بسبب خلافات عائلية بينهما منذ فترة، ما تسبب فى أزمة نفسية لابنها وأزمات كثيرة وسط العائلة.