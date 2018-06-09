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السبت، 09 يونيو 2018 04:32 م
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تنفيذ 878 حكما وضبط 114 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

السبت، 09 يونيو 2018 03:39 م
تنفيذ 878 حكما وضبط 114 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من  تنفيذ 878 حكمًا متنوعًا، منها 640 حكمًا جزئيا و41 حكم مستأنف و157 حكم غرامات، و3 هاربين من أحكام جنائية و37 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 9700 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 

كما تمكنت الحملة من ضبط 114 متهمًا هاربا محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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