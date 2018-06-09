تقرير لجنة الطب الشرعى فى قضية مذبحة الرحاب يؤكد عدم وجود شبهة جنائية

كتب إبراهيم قاسم

قال مصدر طبى بمصلحة الطب الشرعى، إن اللجنة الثلاثية من الأطباء الشرعيين، التى شكلها النائب العام المستشار نبيل صادق، انتهت من تقريرها بشأن مذبحة الرحاب التى شهدت مقتل رجل أعمال وزوجته وأبنائه الثلاثة وسلمته للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حياله .

وأوضح المصدر، أن التقرير النهائى للجنة الثلاثية التى يرأسها الدكتور هشام عبد الحميد كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي، انتهى لعدم وجود شبهة جنائية وأن التصور الخاص بوقوع الجريمة يشير إلى قيام رجل الأعمال عماد سعد بقتل أسرته ثم أطلق على نفسه ثلاثة طلقات كانت الأولى والثانية غير قاتلة، بينما تسببت الطبقة الثالثة فى وفاته بعد اختراقها الجمجمة .

وأشار التقرير إلى أن جميع الظواهر والأدلة التى تم جمعها من داخل مسرح الجريمة تؤكد عدم دخول شخص غريب .

ويعد تقرير الطب الشرعى رأى استشارى حيث هناك عدد من التقارير والأدلة التى مازالت النيابة العامة تنتظرها للتصرف في القضية .