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تعرف على موعد إقرار قانونى التصالح فى المخالفات والبناء الموحد

السبت، 09 يونيو 2018 05:00 ص
تعرف على موعد إقرار قانونى التصالح فى المخالفات والبناء الموحد معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إقرار قانونى التصالح فى مخالفات البناء، وتعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 عقب استئناف الجلسات العامة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار محمود، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وسيتم عرضه على الجلسة العامة عقب إجازة عيد  الفطر، ومن المؤكد إقراره خلال ما تبقى من دور الانعقاد الحالى، بالإضافة لتعديلات قانون البناء الموحد، وذلك لترابط القانونين وضرورة خروجهما للنور معا.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر مخالف، وكان لزاما أن يستحدث تشريع مؤقت للتعامل مع هذه الأزمة، وبعد ذلك يتم وضع معايير وشروط لتراخيص البناء حتى لا يُسمح بالمخالفة مرة أخرى، وسيتم إزالة المخالفة فورا، وهذا هو دور قانون البناء الموحد بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه، تتضمن التيسير على المواطنين فى استخراج رخصة البناء، وإسناد هذه الأمر لمكاتب استشارية هندسية بدلا من المحليات.


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