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تركيا:يمكننا السيطرة على معاقل "العمال الكردستانى" بجبل قنديل العراقى متى نشاء

السبت، 09 يونيو 2018 05:40 م
تركيا:يمكننا السيطرة على معاقل "العمال الكردستانى" بجبل قنديل العراقى متى نشاء الجيش التركى - أرشيفية
وكالات الأنباء
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أكد وزير الداخلية التركى سليمان صويلو، أن بمقدور بلاده السيطرة على معاقل حزب العمال الكردستانى فى جبل قنديل شمالى العراق متى تشاء.

وبحسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، أضاف صويلو، لقناة "سى إن إن" التركية، "يمكننا السيطرة على قنديل فى الوقت الذى نشاء، قوة تركيا فى هذا المستوى حاليا"، وتابع  "سترى تركيا خلال مدة زمنية قريبة جدا أبطالنا فى قنديل والأمر بالنسبة إلينا ليس إلا مسألة وقت فقط".

وأشار وزير الداخلية التركى إلى أن قوات أمن بلاده تحبط عمليات كثيرة لمنظمتى "بى كا كا" و"فتح الله كولن"، مشيرًا إلى أنه لا يجد من الصواب الإعلان باستمرار عن مثل هذه العمليات، ويذكر أن القوات التركية تواصل منذ 11 مارس الماضى عملياتها ضد المناطق التى تضم معسكرات حزب العمال الكردستانى شمالى العراق.

 

 


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