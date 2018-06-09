ترامب يأمر بتوزيع المساعدات على أقليات عراقية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية

واشنطن (أ ش أ)

أمر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتوزيع المساعدات الأمريكية على الأقليات المسيحية والأيزيدية فى العراق عبر الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وذكر البيت الأبيض ـ فى بيان أوردته قناة الحرة الاخبارية اليوم السبت ـ أن هذه الخطوة تهدف إلى استبدال برامج الأمم المتحدة التى وصفها بالبطيئة وغير الفعالة.

وكان نائب الرئيس الأمريكى مايك بينس قد أكد فى بيان أنه طلب من رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "مارك جرين" السفر إلى العراق وإعداد تقرير شامل حول أى مشاكل يمكن أن تؤدى الى تأخر وصول المساعدات إلى تلك الأقليات .