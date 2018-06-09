ترامب: قمة الـ7 ناجحة.. وعلى شركائنا التوقف عن ممارسات التجارة غير العادلة

كتب - بيشوى رمزى - رويترز

أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى بيان أدلى به اليوم السبت، بالقمة التى عقدت بكندا، بين قادة مجموعة السبع، واصفا إياها بالناجحة.

وأضاف ترامب أن الأولوية فى المحادثات، التى شهدتها القمة، كانت للمسائل التجارية، موضحا أن الولايات المتحدة منحت مزايا كبيرة لشركائها طيلة عقود طويلة من الزمن، ولا يمكنها الاستمرار فى نفس النهج.

وشدد الرئيس الأمريكى على أنه طالب شركائة التجاريين بضرورة اتخاذ نهجا عادلا، وانهاء الممارسات غير العادلة، مع توفير الوصول العادل للأسواق.

وأضاف ترامب أن القمة ناقشت التهديدات التى تفرضها ظاهرة الهجرة، التى خرجت عن نطاق السيطرة.

وشملت المحادثات أيضا القضية الإيرانية، بالإضافة إلى قضايا التطرف، بحسب البيان الصادر عن الرئيس الأمريكى.

وأوضح ترامب أنه ينبغى أن تعمل دول المجموعة بالتنسيق معا، وذلك لتحقيق المصالح المشتركة.

ووصف ترامب رحلته إلى سنغافورة بأنها مهمة سلام، معربا عن تقديره للجهود التى تبذلها كوريا الشمالية من أجل إنجاح القمة المرتقبة. وأضاف أنه بإمكان زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون أن يجعل بلاده عظيمة.

ونقى الرئيس الأمريكى ما يثار حول تدهور العلاقات بين أمريكا وحلفائها، حيث وصفها بأنها جيدة جدا.