تحرير 548 مخالفة مرورية وفحص 8 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحي

شنت اليوم السبت، مديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 548 مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير 44 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير،61 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 8 دراجات نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، و ضبط مخالفات على نموذج 125 مرور، تم تحرير 359 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة، عن فحص 8سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.



