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تأييد حبس مالك شركة استثمار عقارى 16 سنة لاتهامه بالنصب على المواطنين

السبت، 09 يونيو 2018 11:28 ص
تأييد حبس مالك شركة استثمار عقارى 16 سنة لاتهامه بالنصب على المواطنين حبس - أرشيفية
كتب سليم على
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قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار حسام الدين البدوى،  بتأييد حبس مالك شركة " استثمار عقارى"،  16 سنة، غيابيا، فى 16 دعوى مختلفة وكفالة 200 جنيه عن كل دعوى.

كان المتهم قد تقدم بمعارضة على حكم حبسه سنة فى 16 دعوى مختلفة، وقضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الأحكام الصادرة ضده.

كان عدد من المواطنين قد تقدمو ببلاغات يتهمون فيها باسم محمود مصطفى إبراهيم، مالك شركة استثمار عقاري، بالنصب والاحتيال لإيهامهم ببيع وحدة سكنية لهم من وحدات الشركة التي تمتلكها بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليهم تبين قيام المتهم بالنصب عليهم، فتم إحالته لمحكمة جنح الدقى لمحاكمته.


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