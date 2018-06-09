بوتين يلتقى رئيس أوزبكستان فى الصين

موسكو (أ ش أ)

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنه يخطط لزيارة أوزبكستان الخريف المقبل، وذلك خلال لقاء جمع بينه وبين نظيره الأوزبكى شوكت ميرضيايف اليوم السبت على هامش قمة "منظمة شنغهاى للتعاون" بمدينة تشينجداو الصينية الساحلية، التى بدأت أعمالها اليوم السبت وتستمر يومين.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن حوارا دار بين بوتين ونظيره الأوزبكى قبيل بدء اجتماعهما، أكد فيه بوتين أنه سيسعى للقيام بزيارة عمل إلى أوزبكستان تلبية لدعوة سابقة من نظيره الأوزبكى على أن يكون موعد الزيارة مبدئيا خلال الخريف المقبل.

وأشار بوتين إلى حجم التقدم الذى طرأ على علاقات التعاون الثنائى التجارى والزراعى والصناعى منذ زيارة الرئيس الأوزبكى الأخيرة إلى روسيا، بالإضافة إلى المشروعات المشتركة التى يتم تنفيذها بين الجانبين.

من جانبه، لفت الرئيس الأوزبكى إلى الطبيعة الاستراتيجية للشراكة مع روسيا، ونوه بعدد الزيارات غير المسبوق للوفود الروسية إلى بلاده خلال العام الماضى والتى حققت نموا فى شتى مجالات التعاون المشترك خاصة فى مشروعات الطاقة.

وتعليقا على زيارة بوتين المزمعة إلى أوزبكستان، أشار ميرضيايف إلى أن الموعد المقرر للزيارة حتى الآن هو شهر أكتوبر القادم، معربا عن أمله فى أن تتم مناقشة التفاصيل الدقيقة للزيارة خلال الاجتماع الجارى.

ومن المقرر أن يجرى بوتين مباحثات ثنائية اليوم مع رئيس منغوليا، كما أجرى مباحثات مع رئيسى إيران وطاجكيستان، ويلتقى غدا فى ثانى أيام القمة الرئيس الباكستانى ممنون حسين.