video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 12:29 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يلتقى رئيس أوزبكستان فى الصين

السبت، 09 يونيو 2018 11:32 ص
بوتين يلتقى رئيس أوزبكستان فى الصين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنه يخطط لزيارة أوزبكستان الخريف المقبل، وذلك خلال لقاء جمع بينه وبين نظيره الأوزبكى شوكت ميرضيايف اليوم السبت على هامش قمة "منظمة شنغهاى للتعاون" بمدينة تشينجداو الصينية الساحلية، التى بدأت أعمالها اليوم السبت وتستمر يومين.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن حوارا دار بين بوتين ونظيره الأوزبكى قبيل بدء اجتماعهما، أكد فيه بوتين أنه سيسعى للقيام بزيارة عمل إلى أوزبكستان تلبية لدعوة سابقة من نظيره الأوزبكى على أن يكون موعد الزيارة مبدئيا خلال الخريف المقبل.

وأشار بوتين إلى حجم التقدم الذى طرأ على علاقات التعاون الثنائى التجارى والزراعى والصناعى منذ زيارة الرئيس الأوزبكى الأخيرة إلى روسيا، بالإضافة إلى المشروعات المشتركة التى يتم تنفيذها بين الجانبين.

من جانبه، لفت الرئيس الأوزبكى إلى الطبيعة الاستراتيجية للشراكة مع روسيا، ونوه بعدد الزيارات غير المسبوق للوفود الروسية إلى بلاده خلال العام الماضى والتى حققت نموا فى شتى مجالات التعاون المشترك خاصة فى مشروعات الطاقة.

وتعليقا على زيارة بوتين المزمعة إلى أوزبكستان، أشار ميرضيايف إلى أن الموعد المقرر للزيارة حتى الآن هو شهر أكتوبر القادم، معربا عن أمله فى أن تتم مناقشة التفاصيل الدقيقة للزيارة خلال الاجتماع الجارى.

ومن المقرر أن يجرى بوتين مباحثات ثنائية اليوم مع رئيس منغوليا، كما أجرى مباحثات مع رئيسى إيران وطاجكيستان، ويلتقى غدا فى ثانى أيام القمة الرئيس الباكستانى ممنون حسين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البوسنة والهرسك يرغب بدعوة بوتين لزيارة بانيا-لوكا

شاهد.. رسالة بوتين للمشاركين بمونديال روسيا 2018

الكرملين: بوتين بحث مع ترامب هاتفيا إمكانية عقد لقاء ثنائى فى فيينا

روسيا

اوزباكستان

الصين

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة الأربعاء المقبل بمناسبة عيد الفطر

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة الأربعاء المقبل بمناسبة عيد الفطر

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

"الرياض وأبو ظبى إيد واحدة".. الإمارات والسعودية تعلنان عن رؤية مشتركة للتكامل اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا.. الملك سلمان يبحث مع الشيخ محمد بن زايد تعزيز التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"الرياض وأبو ظبى إيد واحدة".. الإمارات والسعودية تعلنان عن رؤية مشتركة للتكامل اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا.. الملك سلمان يبحث مع الشيخ محمد بن زايد تعزيز التعاون الاستراتيجى بين البلدين

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة