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برلين تتقدم باقتراح إنشاء نظام تأمين ضد البطالة على مستوى القارة الأوروبية

السبت، 09 يونيو 2018 01:17 م
برلين تتقدم باقتراح إنشاء نظام تأمين ضد البطالة على مستوى القارة الأوروبية المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل
برلين (أ ش أ)
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قال وزير المالية الألمانى، أولاف شولز، إن بلاده قدّمت اقتراحا بأن يتم إنشاء نظام تأمين ضد البطالة على مستوى القارة الأوروبية لجعل منطقة اليورو أكثر مرونة فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية المستقبلية.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم السبت، أن الاقتراح الألماني، الذى عرضه شولز فى مقابلة إعلامية، يُعد جزءا من جهود برلين فى محاولة إقرار حزمة إصلاحات مع الجانب الفرنسى قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبى الشهر الجارى.

وأضاف شولز "إننى أؤيد استكمال النظم الوطنية للتأمين ضد البطالة بإقامة نظام لإعادة التأمين على مستوى القارة الأوروبية"، مشيرا إلى أن إذا واجهت أى دولة عضو فى منطقة اليورو أية أزمة اقتصادية تتسبب فى فقدان عدد كبير من الوظائف ومشاكل بنظام الضمان الاجتماعى فإن هذه الدولة يمكنها أن تقترض من صندوق إعادة التأمين المشترك.

وأوضح الوزير الألمانى، أنه بمجرد انتهاء الأزمة لدى هذه الدولة، فإنها ستقوم بتسديد الأموال التى اقترضتها، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن بلاده لن تتحمل مخاطر هذا النظام الجديد.

 


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