انخفاض عالمى للسكر وسعر الطن يسجل 335 دولارا ببورصة لندن (تحديث)

سجل طن السكر انخفاضا عالميا فى البورصات السلعية حيث إنخفضت مؤشرات سعر الطن فى بورصة لندن إلى 335 دولار للسكر الأبيض بعد أن كان سعره 386 دولار للطن.

وقال أحمد عامر، خبير البورصات السلعية إن تراجع السكر عالميا سيؤثر بالطبع على أسعار السوق المحلية فى مصر فقد انخفض سعر طن السكر من 8 آلاف جنيه للطن إلى 7600 جنيه للطن ومتوقع استمرار الانخفاض.

وأضاف عامر أن أسباب تراجع السعر عالمياً يعود لزيادة الانتاج العالمى من السكر من 173.98 مليون طن إلى 191.813 مليون طن بالإضافة إلى مخاوف من الصادرات الكبيرة لدولة الهند التى زاد إنتاجها من 22.200 مليون طن إلى 32.445 مليون طن.