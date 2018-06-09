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السبت، 09 يونيو 2018 05:59 م
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انتحار شاب يعانى من أزمة نفسية فى نصر النوبة بأسوان

السبت، 09 يونيو 2018 05:00 م
انتحار شاب يعانى من أزمة نفسية فى نصر النوبة بأسوان انتحار - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
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شهد مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، اليوم، السبت، واقعة انتحار شاب فى العقد الثانى من عمره بعد مروره بأزمة نفسية صعبة.

 

تلقى اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد أسامة حلمى، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوصول بلاغ لمركز شرطة نصر النوبة عن انتحار طالب يدعى "ع.ع" 19 سنة، مشنوقاً داخل منزل والدته بقرية أرمنا بمركز نصر النوبة.

 

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائى، أن الشاب المنتحر يعيش مع والدته وزوجها بعد وفاة والده، ويعانى من أزمة نفسية صعبة حتى لجأت أسرته إلى المشايخ لعلاجه بالقران، وهو ما أقرته أسرة الشاب المتوفى خلال التحقيقات، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.

 

 

 

 

  

 


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