اليابان تنظر فى إمكانية إجراء محادثات غير رسمية مع كوريا الشمالية فى منغوليا

طوكيو (أ ش أ)

ذكرت مصادر حكومية يابانية بأن حكومة طوكيو تنظر فى إمكانية إجراء محادثات غير رسمية مع كوريا الشمالية على هامش منتدى أمنى دولى يعقد فى منغوليا نهاية الأسبوع الجارى بعد القمة التاريخية المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية .

ونقلت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية اليوم السبت عن المصادر قولها إنه منذ إبداء رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى رغبته فى إجراء محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية، تأمل طوكيو فى وضع أساس عملى لمثل ذلك الاجتماع للتركيز على قضية الاختطاف.

وكان آبى قد أعطى الأولوية لحل تلك القضية ، كما تعهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بمناقشتها خلال لقائه يوم الثلاثاء المقبل مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون فى سنغافورة .

وتخطط اليابان لإرسال مسؤول كبير من وزارة خارجيتها إلى حوار أولان باتور يومى 14 و15 يونيو الجاري، ومن المتوقع أن تستكشف طوكيو آفاق الاتصالات مع بيونج يانج فى الشهور المقبلة.

وقد تكون الفرصة الأقرب خلال الأسبوع الجارى عند عقد لقاء القمة الأمريكية-الكورية الشمالية فى سنغافورة، إذ تخطط الحكومة اليابانية لإرسال مستشار آبى للأمن القومى شوتارو ياشي.

وفى أغسطس القادم قد يتم الترتيب للقاء وزيرى خارجية طوكيو وبيونج يانج على هامش لقاء دولى فى سنغافورة.

وكذلك إذا شارك كيم فى منتدى اقتصادى -بناء على دعوة روسيا- فى شهر سبتمبر فى مدينة فلاديفوستوك الروسية، فقد يسعى آبى للقاء كيم هناك.

وذكرت المصادر أن اليابان ستحث كوريا الشمالية على متابعة تنفيذ اتفاقية ثنائية بينهما منذ عام 2014 وافقت بيونج يانج بموجبها على إعادة التحقيق فى أماكن وجود جميع المختطفين.