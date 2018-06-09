المتهمة بحرق شقيقها وأمها ووالدها: ولعت فى البيت عشان رفضوا خطوبتى من شاب

أدلت الفتاة المتهمة بقتل شقيقها ووالدتها حرقا، باعترافات تفصيلية امام محمد جمال وكيل نيابة عين شمس.
وقالت الفتاة إنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شاب، واتفق معها على خطبتها ولكن فى كل مرة كانت أسرتها ترفض خطبتها.
وأضافت فى يوم الحادث نشبت مشادة كلامية بينها وبين والداتها بسبب رفضها الارتباط بالشاب الذى تقدم لخطبتها، فسكبت "كيروسين" فى الغرفة وأشعلت النار بها وكانت بداخلها والدتها وشقيقها وحاول والدها إطفاء الحريق .
البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا بنشوب حريق داخل شقة أسفر عن وفاة طالب وربة منزل وإصابة عامل تم نقله للمستشفى.
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سكر
منك لله ياشيخه
منك لله تموتي اهلك عشان واحد انتي ايه قلبك حجر روحي ياشيخه منك لله لما تفوقي من الصدمه حتبكي بدل الدموع ده ده اذا كان عندك دم مافيش اغلى من الاهل عايزه تفتكري الشاب ده ممكن يتجوزك وانتي مجرمه قتلتي اهلك ماهو ممكن كده خاف منك رومي ياشيخه خسرتي كل الي حواليكي تستاهلي الإعدام في ميدان عام