المتهمة بحرق شقيقها وأمها ووالدها: ولعت فى البيت عشان رفضوا خطوبتى من شاب

كتب كريم صبحى

أدلت الفتاة المتهمة بقتل شقيقها ووالدتها حرقا، باعترافات تفصيلية امام محمد جمال وكيل نيابة عين شمس.

وقالت الفتاة إنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شاب، واتفق معها على خطبتها ولكن فى كل مرة كانت أسرتها ترفض خطبتها.

وأضافت فى يوم الحادث نشبت مشادة كلامية بينها وبين والداتها بسبب رفضها الارتباط بالشاب الذى تقدم لخطبتها، فسكبت "كيروسين" فى الغرفة وأشعلت النار بها وكانت بداخلها والدتها وشقيقها وحاول والدها إطفاء الحريق .

البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا بنشوب حريق داخل شقة أسفر عن وفاة طالب وربة منزل وإصابة عامل تم نقله للمستشفى.