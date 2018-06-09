المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة الأربعاء المقبل بمناسبة عيد الفطر

كتب - أحمد يعقوب

أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أن وزارة المالية قررت صرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيًا، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 13 يونيو 2018، ولمدة يومين، بدلا من الفترة من 25 إلى 28 يونيو، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار يستفيد منه نحو 6 ملايين موظف بالدولة وأسرهم بمناسبة الأعياد، مؤكدًا أن جميع رواتب العاملين بالدولة يتم صرفها عن طريق الحسابات والتحويلات البنكية.

وأصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا رقم 61 لسنة 2018 بشأن صرف المرتبات والأجور للعاملين بالجهاز الادارى للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة وكذلك "صرف النفقة" عن شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2018 حيث يتم صرف مرتبات وأجور شهر يونيو يوم الأربعاء 13 يونيو 2018، ومرتبات شهر يوليو يوم الثلاثاء 17 يوليو 2018 ومرتبات شهر أغسطس يوم الخميس 16 أغسطس 2018 ومرتبات شهر سبتمبر يوم الخميس 20 سبتمبر 2018، وذلك بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية 2017/2018 وقرب حلول المناسبات الرسمية للدولة.

كان الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، قال أن ما يقرب من 100% من موظفى الدولة، والبالغ عددهم نحو 6 ملايين مواطن يعمل بالجهاز الإدارى والحكومى، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية.

وأكد نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صرف رواتب العاملين بالدولة، يتم فى الفترة من 25 إلى 28 من كل شهر، موضحًا أنه فى حالة أن وافق أحد تلك الأيام إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفى الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق.

وأوضح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أنه يوم الأربعاء 25 أبريل 2018، وافق يوم إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، وتم تحويل الرواتب عن طريق الحسابات البنكية لموظفى الدولة، أى عن طريق الجهاز المصرفى، بعد الساعة 12 مساء يوم 24 أبريل 2018 أى فى الساعات الأولى من يوم 25 أبريل 2018، حيث يمكن للموظف السحب من حسابه عن طريق شبكة ماكينات الصراف الآلى ATM البالغ عددها أكثر من 10000 ماكينة تغطى كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن نفس آلية الصرف سوف يتم إتباعها فى راتب الشهر القادم لموظفى الدولة حيث يوافق يوم 25 مايو 2018 يوم الجمعة، أى إجازة أسبوعية، فسيتم التحويل للحسابات البنكية لموظفى الدولة بعد الساعة 12 بعد منتصف ليل 24 مايو 2018، أى فى الساعات الأولى من يوم 25 مايو 2018.

وأضاف نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أن صرف رواتب العاملين بالدولة خلال تلك الفترة من كل شهر يأتى فى إطار توجه الدولة، للتحول إلى النظم الإلكترونية والمالية والمحاسبية إعمالًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 123 لسنة 2017، و2374 لسنة 2017، مشيرًا إلى صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة من 25 حتى 28 من كل شهر.

وأكدت وزارة المالية، فى وقت سابق على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية ضرورة الالتزام بصرف رواتب العاملين، وما فى حكمها بداية من اليوم الخامس والعشرين، وحتى الثامن والعشرين فقط من كل شهر، على أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ فى اليومين التاسع والعاشر فقط من الشهر التالى، وصرف ما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما فى حكمها أن وجدت فى اليومين التاسع والعاشر فقط من كل شهر، على أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ فى مواعيد صرف رواتب العاملين وهى بداية من 25 وحتى 28 فقط من كل شهر ويستثنى مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية واجبة النفاذ وأى مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته حال توافر إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالمادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيتم صرفها وقت ورودها للوحدة الحسابية.