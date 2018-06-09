الكهرباء: لدينا احتياطى بالشبكة 10 آلاف ميجا وات.. ولن نخفف الأحمال اليوم

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن أقصى حمل على الشبكة القومية للكهرباء بلغ اليوم 20 ألف و300 ميجا وات ، خلال وقت الذروة، الذى يبدأ مع أذان المغرب و ينتهى مع أوقات السحور.

وأوضح حمزة فى بيان اليوم السبت، أن هناك احتياطي الشبكة القومية للكهرباء اليوم وصل 10 آلاف و 600 ميجا وات، موضحا أنه يتم تشغيل المحطات وفقا لاحتياجات المواطنين واستغلال الاحتياطي فى برنامج الصيانة السنوى.

وشدد متحدث الكهرباء، على عدم وجود تخفيف أحمال اليوم، لافتا إلى أن مركز التحكم القومى لم يلجأ لتخفيف الأحمال منذ ما يقرب من 4 سنوات وحتى الآن، مشيرا إلى أن المواطن أصبح لديه ثقافة ترشيد الاستهلاك لتجنب فواتير الاستهلاك المرتفعة، وهذا الترشيد يعود بالنفع على المواطن والدولة فى نفس الوقت.