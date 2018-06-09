video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 12:08 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: لدينا احتياطى بالشبكة 10 آلاف ميجا وات.. ولن نخفف الأحمال اليوم

السبت، 09 يونيو 2018 10:34 م
الكهرباء: لدينا احتياطى بالشبكة 10 آلاف ميجا وات.. ولن نخفف الأحمال اليوم محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
إضافة تعليق
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن أقصى حمل على الشبكة القومية للكهرباء بلغ اليوم  20 ألف و300 ميجا وات ، خلال وقت الذروة، الذى يبدأ مع أذان المغرب و ينتهى مع أوقات السحور.
 
وأوضح حمزة فى بيان اليوم السبت، أن هناك احتياطي الشبكة القومية للكهرباء اليوم وصل  10 آلاف و 600 ميجا وات، موضحا أنه يتم تشغيل المحطات وفقا لاحتياجات المواطنين واستغلال الاحتياطي فى برنامج الصيانة  السنوى.
 
وشدد متحدث الكهرباء، على عدم وجود تخفيف أحمال اليوم، لافتا إلى أن  مركز التحكم القومى لم يلجأ لتخفيف الأحمال منذ ما يقرب من 4 سنوات وحتى الآن، مشيرا إلى أن المواطن أصبح لديه ثقافة ترشيد الاستهلاك لتجنب فواتير الاستهلاك المرتفعة، وهذا الترشيد يعود بالنفع على المواطن والدولة فى نفس الوقت.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشركة المدنية لقراءة عدادات الكهرباء تنجح فى مواجهة خسائر "المغلق والمؤجل".. الوزارة: ارتفاع نسب تحصيل فواتير الاستهلاك لـ92% بـ"المنزلى".. وتؤكد: خدمات الدفع الإلكترونى ساهمت فى نجاح القطاع

"الكهرباء": تحصيل 58 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار بالبحيرة

الكهرباء

الطاقة المتجددة

شهر رمضان

ايمن حمزة




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة