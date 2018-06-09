الكرملين: بوتين بحث مع ترامب هاتفيا إمكانية عقد لقاء ثنائى فى فيينا

كتب سمير حسنى ورويترز

قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، اليوم السبت، إن العاصمة النمساوية فيينا من بين المدن التى يجرى التفكير فيها لاستضافة قمة محتملة بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

كان بوتين قال الشهر الماضى إن القمة المقترحة مع ترامب غير مناسبة فى الوقت الحالى وتواجه مشاكل.

وقال ترامب فى مارس إن الزعيمين قد يلتقيان قريبا لكن العلاقات بين واشنطن وموسكو تدهورت منذ ذلك الحين بسبب الصراع فى سوريا وتسميم جاسوس روسى سابق فى بريطانيا.