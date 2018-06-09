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القوات الأوكرانية ترصد 38 حالة قصف على مواقعها فى دونباس

السبت، 09 يونيو 2018 12:46 م
القوات الأوكرانية ترصد 38 حالة قصف على مواقعها فى دونباس الشرطة الأوكرانية
كييف ( أ ش أ )
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أعلنت القوات الأوكرانية اليوم السبت، عن تعرض مواقعها للقصف 38 مرة فى دونباس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما أسفر عن إصابة 3 جنود أوكرانيين.

وقال المكتب الإعلامى التابع للعملية العسكرية فى بيان بثته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، "إن وحدات الدفاع الشعبى انتهكت 38 مرة نظام الهدنة"، مؤكدًا إصابة 3 جنود بجروح خلال الأعمال القتالية.

وكان الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو قد أعلن فى 30 أبريل الماضى عن انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" فى دونباس شرق أوكرانيا ، ويتم تغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت فى شهر أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين اللتين أعلنتا من طرف واحد ، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدنى.

 


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