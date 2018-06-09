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القبض على عاطل بحيازته سلاحا ناريا وحشيش فى القصاصين بالإسماعيلية

السبت، 09 يونيو 2018 02:39 م
القبض على عاطل بحيازته سلاحا ناريا وحشيش فى القصاصين بالإسماعيلية سلاح نارى -أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القصاصين من القبض على عاطل بحوزته سلاحا ناريا "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش.

 

وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث مركز القصاصين ومعاونيه بالقبض على المتهم "عقيل.س.ع" 43 عاما عاطل  ومقيم دائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة بحوزته سلاحا ناريا "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار و3 طرب حشيش وزنت حوالى 750 جراما ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

 

بمناقشته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم بحيازته للمخدرات بقصد التجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته المحرمة.

 

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


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