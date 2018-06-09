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القبض على صاحب مصنع طوب بالبحيرة لاستخدامه أسطوانات غاز مدعمة فى التصنيع

السبت، 09 يونيو 2018 11:22 ص
القبض على صاحب مصنع طوب بالبحيرة لاستخدامه أسطوانات غاز مدعمة فى التصنيع حبس-أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.
 

أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، عن ضبط ر.ا.ق. 43 سنة صاحب مصنع طوب كائن بمركز كوم حماده، لقيامه بتجميع 20 إسطوانة بوتاجاز مدعمة لاستخدامها فى عملية التصنيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط ر.ر.ا. 44 سنة صاحب محل لبيع الأعلاف كائن بمدينة إيتاى البارود، لقيامه بحيازة وعرضه للبيع أعلاف مجهولة المصدر، وبدون فواتير داله على مصدرها، وضبط بحوزته 400 كيلو أعلاف، كما تم ضبط 15 قضية تموينية قضيــة تجميع إسطوانات بوتاجاز مدعمة منها قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار.

 

 


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