القبض على تشكيل عصابى لسرقة حقائب رواد البنوك فى زفتى بالغربية

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة فى ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة رواد البنوك وخطف شنط السيدات.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير مباحث الغربية بتوافر معلومات أمام العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة بقيام كل من "أحمد ع أ ال"، 29 سنة، وشقيقة "السيد ع أ ال" وشهرته "سنبل" ومقيمين ثان المحلة، مسجلان شقى خطر وهاربان من مراقبة ومطلوبين فى عدة قضايا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم لسرقة رواد البنوك وخطف شنط السيدات باستخدام دراجة بخارية بيضاء.

بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تحت إشراف العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى، تمكن الرائد عبد العزيز الهيتمى رئيس مباحث قسم شرطة زفتى من ضبط المتهمين وبحوزتهما الدراجة البخارية المستخدمة فى السرقة، و2 سلاح نارى، و25 تذكرة هيروين و5 هواتف محمولة وسيارة، ومبلغ مالى 16 ألف جنيه ومصوغات ذهبية، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة لتولى التحقيق.