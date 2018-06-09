القبض على تشكيل عصابى لسرقة حقائب رواد البنوك فى زفتى

الغربية - محمد طارق

نجحت وحده مباحث قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية بالتنسيق مع فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة من ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة رواد البنوك وخطف شنط السيدات.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من اللواء أيمن لقيه مدير مباحث الغربية بتوافر معلومات أمام العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة بقيام كلا من " احمد ع ا " 29 سنه وشقيقه " السيد ع ا " وشهرته سنبل ومقيمين قسم ثانى المحلة مسجلان شقى خطر وهاربان من مراقبه ومطلوبين فى عده قضايا بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم لسرقة رواد البنوك وخطف شنط السيدات باستخدام دراجه بخارية بيضاء.