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القبض على تشكيل عصابى لسرقة حقائب رواد البنوك فى زفتى

السبت، 09 يونيو 2018 09:00 ص
القبض على تشكيل عصابى لسرقة حقائب رواد البنوك فى زفتى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية - محمد طارق
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نجحت وحده مباحث قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية بالتنسيق مع فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة من ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة رواد البنوك وخطف شنط السيدات.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من اللواء أيمن لقيه مدير مباحث الغربية بتوافر معلومات أمام العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة بقيام كلا من " احمد ع ا " 29 سنه وشقيقه " السيد ع ا " وشهرته سنبل ومقيمين قسم ثانى المحلة مسجلان شقى خطر وهاربان من مراقبه ومطلوبين فى عده قضايا بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم لسرقة رواد البنوك وخطف شنط السيدات باستخدام دراجه بخارية بيضاء.

بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تحت إشراف العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي ، تمكن الرائد عبد العزيز الهيتمى رئيس مباحث قسم شرطة زفتى من ضبط المتهمان وبحوزتهم الدراجه البخاريه المستخدمه فى السرقه و2 سلاح نارى و25 تذكره هيروين و5 هواتف محمولة وسيارة، ومبلغ مالى 16 الف جنيه ومصوغات ذهبية، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة لتولي التحقيق.
 

 


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