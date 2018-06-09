الغرفة التجارية: تراجع الطلب على الدواجن والكيلو بـ25 جنيها تسليم مزرعة

كتب – إسلام سعيد

استقرت أسعار الفراخ والبيض فى السوق المصرى اليوم السبت، بعد أن شهدت أسعارها ارتفاعات ملحوظا خلال أول أسبوعين فى شهر رمضان، وتراجع الطلب على الدواجن مع قرب انتهاء شهر رمضان بحسب الغرفة التجارية.

وفى هذا الإطار، قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، إن الطلب قل على الدواجن مع اقتراب شهر رمضان على الانتهاء، مشيرا إلى أن الأسعار تشهد شبه استقرار قد ترفع جنيه أو تتراجع جنيه بالنسبة لتسليم أرض المزرعة.

وعن أسعار الدواجن اليوم، كشف رئيس الشعبة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تسليمها فى المزرعة بسعر 25 أو 26 جنيها للكيلو تسلم أرض المزرعة ويصل سعره للمواطنين فى الأسواق بـ 29 جنيها، لافتا إلى أن سعر كرتونة البيض بـ 32 جنيه بالمزرعة وتباع فى الأسواق بـ 36 جنيها.

وبشأن أسعار الأعلاف قال رئيس شعبة الدواجن، إن سعر طن العلف يسجل حاليا سعر يتراوح ما بين 4200 إلى 4400 جنيه حسب النوع، لافتا إلى أن طرح أى كميات من الأعلاف من شركة الوطنية للذرة بأسعار مخفضة يتحدد تأثيره فى الأسواق حسب الكمية المطروح وحجمها من السوق.