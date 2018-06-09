العمال الكردستانى: تركيا تسعى لإحتلال إقليم كردستان والقضاء على كيانه

بغداد (أ ش أ)

أعلن الجناح المسلح لحزب العمال الكردستانى، اليوم السبت، استعداده لمواجهة القوات التركية فى حال توغلها داخل الأراضى العراقية، مشيرا إلى أن تركيا تسعى لإحتلال إقليم كردستان.

وقال المتحدث بإسم القوات ريفان ولات وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن تركيا تحشد قواتها بكثافة منذ ثلاثة أيام على الشريط الحدودى العراقى التركى، مشيرا الى أنه "لم يعرف بعد المهام المحددة لتلك القوات".

وأضاف ولات، أن "دخول القوات التركية الى أراضى إقليم كردستان ستكلف الحكومة التركية ثمنا باهظا، موضحا أن "تركيا تسعى من خلال هذه العملية الى إحتلال اقليم كردستان والقضاء على كيانه".

وكان رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، قال -فى وقت سابق- إن الجيش التركى توغل بعمق 30 كيلومترا داخل الأراضى العراقية ، خلال ملاحقة قواته مسلحى حزب العمال الكردستانى فى جبل قنديل بإقليم كردستان شمال العراق.