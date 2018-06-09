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العثور على مستودع عبوات ناسفة وقذائف من مخلفات "داعش" بريف حمص الشرقى

السبت، 09 يونيو 2018 03:18 م
العثور على مستودع عبوات ناسفة وقذائف من مخلفات "داعش" بريف حمص الشرقى الجيش السورى - أرشيفية
أ ش أ
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عثرت السلطات السورية، على مستودع للعبوات الناسفة وقذائف الهاون من مخلفات إرهابيى "داعش" فى قرية الهبية شمال غرب السخنة بريف حمص الشرقى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم، أن الجهات السورية المختصة بحمص تواصل عمليات تمشيط المناطق التى طهرها الجيش السورى من تنظيم "داعش" فى عمق البادية بمنطقة السخنة شرق مدينة تدمر بنحو 70 كم.

وأضافت الوكالة، أنه تم العثور خلال التمشيط على مستودع كبير يضم عددًا كبيرًا من العبوات الناسفة وقاذف هاون وأكثر من 100 قذيفة هاون من مخلفات إرهابيى "داعش" فى قرية الهبية بمنطقة جبل أبو رجمين، ويذكر أن الجيش السورى أحكم مطلع شهر أغسطس الماضى سيطرته على مدينة السخنة بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم "داعش" الإرهابى فيها وبعد شهر تقريبًا تم إعلان ريف حمص الشرقى آمناً بالكامل.

 


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