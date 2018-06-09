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"الصحة": إصابة الحاج بالأمراض المزمنة لا تمنع سفره لأداء المناسك

السبت، 09 يونيو 2018 03:00 ص
"الصحة": إصابة الحاج بالأمراض المزمنة لا تمنع سفره لأداء المناسك حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور محمد شوقى، رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة والسكان، أن إصابة أى شخص بمرض أيا كان لا تمنعة من أداء مناسك الحج، وبالتالى مهما كان الحاج مصابا بمرض مزمن فلا يمكن منعه بموجب التقرير الطبى الذى يصدر عن مستشفيات الوزارة .
 
وقال الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة لليوم السابع، إن جميع الإمكانات الطبية متوفرة للحاج والمستشفيات السعودية تقدم كافة الخدمات بالمجان ودور البعثة يكمن فى التواصل مع الحاج وتأمينة من مخاطر الازمات الطبية فى الفنادق التى يقيمون بها .
 
يشار إلى أن وزارة الصحة أجرت القرعة العلنية للبعثة الطبية للحج يوم الخميس الماضى.
 
 

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الصحة

البعثة الطبية

الحج




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