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الشرطة الصومالية تبدأ عملية عسكرية موسعة ضد حركة الشباب جنوب غرب البلاد

السبت، 09 يونيو 2018 12:50 م
الشرطة الصومالية تبدأ عملية عسكرية موسعة ضد حركة الشباب جنوب غرب البلاد الشرطة الصومالية
مقديشيو (أ ش أ)
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بدأت قوات الأمن الصومالية اليوم السبت، عملية عسكرية موسعة ضد ضد حركة الشباب المتشددة فى المناطق الريفية حول مدينة هودور عاصمة محافظة باكول فى جنوب غرب البلاد.

وصرح مسئولون محليون لإذاعة "شبيلى" الصومالية بأن تلك العملية العسكرية تهدف إلى طرد مسلحى حركة "الشباب" من معاقلهم بضواحى المدينة.

وذكرت الإذاعة أن العملية تأتى بعد سلسلة من الهجمات التى شنتها حركة الشباب على القواعد العسكرية التابعة للقوات الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال بمحافظتى باى وباكول خلال الأسابيع الماضية والتى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا.

يذكر أن حركة الشباب كانت شنت أمس الجمعة هجومًا على القوات الأمريكية قرب مدينة كيسمايو الصومالية مما ادى لمقتل جندى أمريكى وإصابة  4  آخرين.

 


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