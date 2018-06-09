السيطرة على حريق نشب داخل مصنع بمدينة السادات فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، من السيطرة على حريق بمصنع بمدينة السادات نتيجة حدوث ماس كهربائى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة - دائرة المركز وبالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذى نشب بكمية من المخلفات على مساحة 40 متر تقريبا من إجمالى مساحة المصنع 9300 متر دائرة المركز لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات وتلفيات الاحتراق فى 40 برميل مخلفات غراء، 50 بالتة خشب.

وبسؤال المدير المسئول "خ .ع. ا ." 59 عاما رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، ونفى الشبهة الجنائية تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، تم إخطار إدارة الأمن الوطنى بالمنوفية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4073 إدارى مركز السادات لسنة 2018م كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

