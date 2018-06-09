video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 11:03 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريقين بمنزل وأشجار نخيل فى مركز الغنايم بأسيوط

السبت، 09 يونيو 2018 10:52 م
السيطرة على حريقين بمنزل وأشجار نخيل فى مركز الغنايم بأسيوط حريق - أرشيفية
أسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، على حريقين نشبا في منزل وأشجار النخيل على الطريق بقرية المشايعة التابعة لمركز الغنايم، دون وقوع خسائر بشرية.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغًا من الأهالى باندلاع حريقين ببندر المدينة وأخر بقرية المشايعة.

بانتقال سيارات الإطفاء تبين نشوب حريق في منزل "عثمان.ج" بمنطقة ميدان المدينة دون وقوع اي خسائر بشرية، والحريق الآخر فى أشجار النخيل على الطريق الواصل بين قريتي المشايعة - العزايزة الزراعي، وتمت السيطرة عليه  قبل انتقاله إلي المنازل المجاورة.

 جاٍرى تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط

اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اسيوط

الغنايم

امن اسيوط

الحرائق




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة