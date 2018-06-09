السيطرة على حريقين بمنزل وأشجار نخيل فى مركز الغنايم بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، على حريقين نشبا في منزل وأشجار النخيل على الطريق بقرية المشايعة التابعة لمركز الغنايم، دون وقوع خسائر بشرية.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغًا من الأهالى باندلاع حريقين ببندر المدينة وأخر بقرية المشايعة.

بانتقال سيارات الإطفاء تبين نشوب حريق في منزل "عثمان.ج" بمنطقة ميدان المدينة دون وقوع اي خسائر بشرية، والحريق الآخر فى أشجار النخيل على الطريق الواصل بين قريتي المشايعة - العزايزة الزراعي، وتمت السيطرة عليه قبل انتقاله إلي المنازل المجاورة.

جاٍرى تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة.